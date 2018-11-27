السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يؤكد حرص القيادة على تطوير الخدمات

الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي وافق على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3/ اليوم) ويصب في مصلحة التنمية الشاملة، مؤكداً متابعة القيادة الدقيقة إلى كل ما يهم المواطنين في مختلف المناطق.ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطوير الخدمات، وتلمس احتياجات المواطنين في جميع المناطق، ومراعاة احتياجهم، ومتابعة سير المشروعات في مختلف المناطق.وأكد سموه أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة وباقي المناطق نموًا اقتصاديًا وازدهارًا معيشيًا على الأصعدة كافة، وأن أبناء المنطقة يرفعون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين لما سيحدثه القرار من نقله نوعية في حياتهم وسيقضى تماما على مشاكل الصرف الصحي، كما سيؤدي إلي حماية البيئة من الملوثات.وسأل أمير المنطقة الشرقية, المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //19:27ت م0293