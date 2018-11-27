السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور أكبر مدرسة إسلامية بجمهورية الأرجنتين

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسقام معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري, يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان اليوم, بزيارة مدرسة مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين, حيث كان في استقباله مدير مركز الملك فهد الثقافي علي بن عوض الشمراني، ومدير الجمعيات والجامعات الإسلامية بالوزارة علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من مسؤولي المركز والأساتذة.واستهلّت الزيارة بالوقوف على مدرسة الملك فهد، وفصول الطلاب، والمكتبة، وقاعات المحاضرات، مستمعاً خلال الزيارة إلى شرح موجز عن الخدمات التعليمية والدورات العلمية التي يقدّمها المركز في اللغة والعربية والعلوم الشرعية التي تهمّ الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.وتأتي الزيارة ضمن توجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, وفي إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولي الوزارة للمرافق والقطاعات الحكومية، استناداً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وما يسهم في تميز الخدمات التي يقدمها أكبر مركز ثقافي إسلامي بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، للنهوض بأعمال المراكز الثقافية الذي تشرف على أعماله الشؤون الإسلامية لتطويرها والرقي بالخدمات التي تقدّمها في سبيل نشر الثقافة والقيم الإسلامية النبيلة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير تواصل حالياً تنفيذ الملتقى الأول لمبعوثي الشؤون الإسلامية بقارة أمريكا الجنوبية, وبمشاركة أكثر من 18 داعية قدموا من 12 دولة بالقارة, للمشاركة بمحاضرات وندوات وورش عمل وكلمات للنهوض برسالة الدعاة وبما يسهم في تبادل الخبرات الدعوية والتعاون البناء لنشر ثقافة ورسالة الإسلام الوسطي ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب التي جاءت بها الجماعات والأحزاب.// انتهى //19:26ت م0292