السعودية | رئيس جمهورية النيجر يغادر المدينة المنورة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية النيجر يغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:06 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م
المناطق - واس
غادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر المدينة المنورة اليوم متوجهاً إلى جدة.
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد المنطقة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومندوب من المراسم الملكية بالمنطقة, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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