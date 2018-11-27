السعودية | ولي العهد يغادر جمهورية مصر العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:00 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م المناطق - واس غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم جمهورية مصر العربية.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.

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