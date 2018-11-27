شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القيادة حريصة على تطوير الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " يحفظه الله " الذي وافق على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3/ اليوم) على المستثمرين يصب في مصلحة التنمية الشاملة ، مؤكدا المتابعة الدقيقة القيادة الي كل ما يهم المواطنين في مختلف المناطق .

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “يحفظهما الله” على تطوير الخدمات، والحرص على تلمس احتياجات المواطنين في كافة المناطق، ومراعاة احتياجهم، ومتابعة سير المشروعات في مختلف المناطق.

وأضاف سموه أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة وباقي المناطق نموًا اقتصاديًا وازدهارًا معيشيًا على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن أبناء المنطقة يرفعون شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين لما سيحدثه القرا من نقله نوعية في حياتهم وسيقضى تماما على مشاكل الصرف الصحي ، كما سيؤدي الي حماية البيئة من الملوثات .

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .