شكرا لقرائتكم صور.. حفاوة السيسي باستقبال وتوديع ولي العهد تعكس عمق الترابط والتوافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يمثل احتفاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان حالة استثنائية نادرة في طريقة استقبال الرئيس المصري لضيوف بلاده ما يعكس عمق العلاقات التي تجمع قيادة البلدين.

استقبال ولي العهد حفاوة خاصة

وشهدت الزيارتان اللتان قام بهما ولي العهد للقاهرة خلال العام الجاري خروج الرئيس المصري عن قواعد البروتوكول حيث يبادر باستقبال ولي العهد فور نزوله من الطائرة ويصر على أن يصطحبه حتى سلم الطائرة عند المغادرة.

هذا الموقف الذي شهدناه في مارس الماضي تكرر الأمس واليوم حيث يسارع الرئيس المصري إلى استقبال ضيفه ويظل معه حتى آخر لحظة قبل مغادرة الطائرة.

وتتضمن مراسم الاستقبال الرسمى وقوف الرئيس المضيف قرب طائرة الضيف التى يصعد إليها رئيس المراسم وسفير دولته لاصطحابه إلى مكان الرئيس المضيف الذى يصافحه ويصطحبه إلى منصة الشرف حيث يتم عزف السلام الوطنى لدولة الضيف أولاً ثم للدولة المضيفة، ثم يتم استعراض حرس الشرف ومصافحة كبار المستقبلين.

حفاوة رسمية وشعبية

الحفاوة التي يلقاها ولي العهد في مصر لا تقتصر على الرئيس المصري ولا على المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال لكنها تمتد أيضا إلى كافة جموع الشعب.

فمع وصول ولي العهد أمس إلى مطار القاهرة اصطف آلاف المصريين على جانبي الطريق من المطار وحتى قصر الاتحادية وهم يرفعون أعلام المملكة وصور القيادة في البلدين مرددين الهتافات الترحيبية.

وفي ميدان التحرير احتشد اليوم آلاف المصريين من كافة الطوائف وفئات الشعب يحملون أعلام البلدين ويرددون الهتافات المعبرة عن ترحيبهم بولي العهد وتطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين.

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