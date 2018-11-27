شكرا لقرائتكم الشمراني : اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجمعات الطبية تصعب عملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال رئيس اتحاد ملاك المجمعات الطبية الدكتور علي الشمراني إن الاتحاد تقدم بطلب تعديلات على اللائحة التنفيذية التي تخص المؤسسات الطبية الخاصة الصادرة مؤخرًا، مشيرا إلى أن هناك مواد في اللائحة تقيد عمل المجمعات الطبية ولا تعطيها المرونة التي تعمل من خلالها.

وأكد الشمراني خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد مع مسؤولي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن المسؤولين أبدوا تعاونهم مع هذه التعديلات ورفع المقترحات للوزارة .

وبين الشمراني أن هناك مواد يصعب على المجمعات الطبية تطبيقها ومنها المادة الرابعة عشرة والمادة الرابعة والثلاثون والتي تشترط الترخيص لأي من المجمع الطبي العام أو المجمع الطبي المتخصص أن يتوفر فيه على الأقل استشاري واحد في كل التخصصات الرئيسية المرخص بها.

وقال الشمراني إن هذه المادة يصعب تطبيقها وسوف تبين بعض الآثار السلبية التي سوف تنتج عن تطبيقها في هذه اللائحة حاليا، مبينًا أن هناك مقترحات تقدموا بها للشؤون الصحية بالرياض وذلك من خلال فتح باب الاستقدام والتنسيق مع وزارة العمل وإلغاء قرار طاقات بحيث يتم استخراج التأشيرات فورا دون الانتظار وأيضا إصدار قرار للهيئة السعودية للتخصصات الطبية بسرعة استخراج التصنيف واعتماد تعدد اللغات في اختيار البرومترك وأيضا اعتماد الاستثمار في افتتاح معاهد صحية، وذلك لخريجي مرحلة الثانوية وتعليمهم وتدريبهم لمدة سنتين يحصل المتخرج بعدها على دبلوم تمريض معتمد من الوزارة وذلك لسد العجز بكوادر التمريض الوطنية.

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