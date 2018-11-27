شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: تقدم التحالف أرغم الحوثي على مفاوضات تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أرغم الحوثيين على القبول بالدخول في مفاوضات سلام بشأن تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة.

وقال السفير السعودي : بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.

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