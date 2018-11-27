- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تكريم الهاجري منقذ عائلة حريق شقة الخالدية بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كرم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط المكلف العميد منصور آل حدري متابعات الخليج 365 عبدالعزيز بن نازح الهاجري لقاء موقفه الإنساني في استخراج عائلة محتجزة داخل شقة نشب بها حريق بحي الخالدية قبل وصول فرق الدفاع المدني.
وقال الهاجري إنه لم يفعل غير الواجب معبرًا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الهاجري منقذ عائلة حريق شقة الخالدية بخميس مشيط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .