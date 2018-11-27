شكرا لقرائتكم تكريم الهاجري منقذ عائلة حريق شقة الخالدية بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط المكلف العميد منصور آل حدري متابعات الخليج 365 عبدالعزيز بن نازح الهاجري لقاء موقفه الإنساني في استخراج عائلة محتجزة داخل شقة نشب بها حريق بحي الخالدية قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وقال الهاجري إنه لم يفعل غير الواجب معبرًا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم.

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