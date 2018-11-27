شكرا لقرائتكم ولي العهد في برقية شكر لـ السيسي: مباحثاتنا أكدت عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ مصر، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

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