شكرا لقرائتكم القصبي: 7.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر ولجنة مشتركة لإزالة المعوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في لقاء الأعمال المصري السعودي الذي عقد في القاهرة اليوم، ضمن الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لجمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.

وثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال اللقاء، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنها تجسد ما يربط البلدين من علاقات تاريخية كبيرة بنيت على أسس متينة وشراكة قوية قاربت ال100 عام.

وقال معاليه إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، أكدت على أن مصر شريك استراتيجي قوي، وعلى ضرورة بذل كل جهد لتحقيق الشراكة بين البلدين، منوهًا بأن سمو ولي العهد وجهه بأن يعمل على تحقيق كل ما ترقى به مصر عبر تحسين العلاقات والاستثمارات وزيادة التجارة البينية بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار لبحث إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح الدكتور القصبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة، مما يجسد قوة وعمق العلاقات بين المملكة ومصر.

واستعرض وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر في كلمته، وضع الطاقة في مصر بوصفه أحد أهم أدوات تنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى نجاح قطاع الكهرباء في مصر في التغلب على التحديات في هذا القطاع.

وأكد وزير الكهرباء المصري أن مصر لديها احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حاليًا، موضحًا أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في مصر حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 في المئة بحلول 2035.

وقال شاكر إنه جارٍ التعاون مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، داعيًا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر من محطات الرياح والطاقة الشمسية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.