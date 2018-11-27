شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية النيجر يغادر المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) غادر رئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو المدينة المنورة اليوم (الثلاثاء) متوجهاً إلى جدة. غادر رئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو المدينة المنورة اليوم (الثلاثاء) متوجهاً إلى جدة. وكان في وداع رئيس النيجر لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وقائد المنطقة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومندوب من المراسم الملكية بالمنطقة، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



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