شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في تونس: زيارة محمد بن سلمان ستفتح آفاقاً جديدة وواسعة لكافة المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس السفير محمد العلي أن المملكة العربية أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس السفير محمد العلي أن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تمول مشاريع تنموية في تونس الشقيقة، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ستشكل رافدا قويا لدعم الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأضاف السفير العلي أن زيارة ولي العهد ستشكل مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات التونسية، إذ تعتبر العلاقات السعودية التونسية تاريخية ووطيدة وفي أحسن حالاتها، وستفتح زيارة ولي العهد آفاقاً جديدة وواسعة لكافة المجالات. وأوضح العلي أن المملكة العربية السعودية ترأس حاليا القمة العربية، وسيقوم ولي العهد بمناقشة القضايا العربية مع الرئيس التونسي، حيث تتولى تونس الشقيقة رئاسة القمة العربية القادمة، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين الشقيقين ضروري لما فيه مصلحة القضايا العربية.



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