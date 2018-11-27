شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُقلِّد اللواء المطيري رتبته الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن ( الجوف ) @ata_333

قلّد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء نائف بن ناصر المطيري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء خالد بن مياح الفقير.

وتمنى أمير منطقة الجوف للواء المطيري المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

من جهته، عبّر اللواء نائف المطيري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية التي تُعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، ويديم على الوطن أمنه واستقراره.