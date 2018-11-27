شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يفتتح النسخة الرابعة من معرض الكتاب بالجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف) @ata_333

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، افتتح نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، فعاليات معرض الكتاب الرابع بجامعة الجوف، ظهر اليوم (الثلاثاء)، بحضور جمعٍ من المسؤولين والوجهاء والمهتمين.

وعقب وصوله وقص شريط الافتتاح تجول في أرجاء المعرض، مطَّلعاً على أركان الدور والجهات المشاركة، ومتحدثاً مع عدد من مسؤولي الجهات المشاركة، كما استمع لشرحٍ في جناح الجامعة عن جملة منجزاتها ومشاريعها وإصداراتها العلمية.

بعد ذلك، تسلَّم هدية الجامعة من مطبوعات متنوعة تتضمن كتباً من إصدارات مركز النشر العلمي، ونُسخاً من المجلات العلمية التي تصدرها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وسيصاحب المعرض طيلة أيامه مجموعة من الفعاليات المنبرية المتنوعة، فيما سيمتد ويستقبل الزوار حسب المواعيد الموضحة في جدول الزيارات.

يذكر أن المعرض يضم في جنباته أكثر من ٦٦ دار نشر ومؤسسة ذات اختصاص.

ورفع مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري شكره وتقدير لأمير المنطقة ونائبه على ما تحظى به الجامعة من دعم مستمر في جميع برامجها وفعالياتها العلمية والثقافية.