شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف»: ما ينشر في غير موقعنا وحساباتنا في «التواصل» لا يمثل الرئاسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن موقعها الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي هي المنفذ الرسمي لأخبارها وما يصدر عنها. أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن موقعها الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي هي المنفذ الرسمي لأخبارها وما يصدر عنها. وشددت على أن ما ينشر في غيرها من أخبار أو مواد إعلامية أو استطلاع رأي فلا يمثل الرئاسة العامة.



شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف»: ما ينشر في غير موقعنا وحساباتنا في «التواصل» لا يمثل الرئاسة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .