شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: الضغط المتواصل على الحوثيين أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الضغط المتواصل على مليشيا الحوثي أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على المليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن».