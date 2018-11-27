شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز الشبحة يلتقي مدير بريد تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

التقى رئيس مركز الشبحة محمد صميط الرفاعي اليوم (الثلاثاء)، مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالبريد بالمنطقة عبدالرحمن بن محمد السهيمي، خلال زيارتهم لمركز الشبحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل البريد السعودي بالشبحة وخدماته المقدمة للمواطنين، وشرح تعريفي عن الخدمات البريدية والعنوان الوطني «واصل»، وهي الخدمة المجانية التي يقدمها البريد للمواطنين والمقيمين.

وأكد العنزي أنه ستكون هناك نقطة توزيع رئيسية في مركز الشبحة قريباً.

وفي نهاية اللقاء، قدَّم رئيس مركز الشبحة شكره وتقديرة لمدير عام البريد بمنطقة تبوك ولمنسوبي البريد، وتمنى لهم التوفيق في عملهم.