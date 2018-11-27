شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تسمية الطرق الدائرية بمكة بأسماء الخلفاء الراشدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية بمكة المكرمة بأسماء الخلفاء الراشدين واعتماد التسمية الجديدة في جميع المراسلات، حيث تم اعتماد تسمية الطريق الدائري الأول باسم طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والطريق الدائري الثاني باسم طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطريق الدائري الثالث باسم طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه، والطريق الدائري الرابع باسم طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء ذلك بناءً على التوصية التي رفعها أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

وأكد القويحص حرص الأمانة على اختيار مسميات الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة بعناية واهتمام بأسماء هادفة ذات تاريخ ومعنى وبما يتماشى مع قدسية وشرف المكان، وجاء اختيار اسماء الخلفاء الراشدين وإعادة تسمية الطرق الدائرية الرئيسية بمكة المكرمة بأسمائهم تخليداً لذكراهم ولسيرتهم العطرة، وإسهاماً من الأمانة نحو الاعتزاز بتاريخنا الإسلامي العظيم.