العامودي: خطوات كبيرة في التحول الرقمي لمنظومة النقل بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أن قطار الحرمين السريع الذي شرف بتدشين خادم الحرمين الشريفين له أخيرا سيوفر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين، وقاطني المملكة وزوارها، ويدعم تحقيق رؤية المملكة في استيعاب النمو المستمر في عدد قاصدي الحرمين الشريفين، وسيسهم في رفع مستوى خدمات النقل البري والخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، مما سيكون له عظيم الأثر في تقليل الحوادث المرورية وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار أثناء مشاركته أمس في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الـ 22، والذي يعقد بعنوان "قيادة التحول الرقمي"، وشارك فيها كل من وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية الفريق مهاب مميش، إلى منظومة النقل ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية الاقتصادية، ودور وزارة النقل في رفع مستوى السلامة وتطبيق أعلى المواصفات العالمية في تنفيذ مشاريع الطرق، إضافة إلى دور النقل البري والموانئ والنقل الجوي.

واستعرض العامودي مقومات شبكة الخطوط الحديدية في المملكة ودورها في عمليات النقل اللوجستي التكاملية بين مناطق المملكة التي تخدمها، سواء في دعم الصناعة والتعدين أو في نقل البضائع والركاب، ثم تطرق في العرض لقطار الحرمين السريع ودوره في خدمة ضيوف الرحمن.

وشمل العرض الخاص بقطار الحرمين السريع مراحل التنفيذ والخدمات التي يوفرها للمستفيدين بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءا من المميزات التي تتوفر على متن مركبات القطار، وصولا إلى ميزة توفير الوقت حيث يصل بين المدينتين المقدستين في أقل من ساعتين ونصف الساعة.

وقال وزير النقل "إن منظومة النقل تعمل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على محاور عدة لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع جهات عدة".

وأضاف أن الوزارة خطت خطوات عدة في تفعيل أنظمة النقل الذكي على طرق المملكة، ومن ذلك الاستفادة وتحليل معلومات الحركة على الطرق ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة.

من جانب آخر، ذكر وزير النقل الإنجازات التي تحققت نحو التحول الرقمي من خلال رفع مستوى الانتظام في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع في الموانئ وكذلك إدارة الشاحنات عبر أنظمة التتبع.

وشهد قبل مشاركته في المؤتمر ورئيس الأكاديمية العربية ‏للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، مراسم افتتاح مركز المحاكيات البحري ‏والأفشور بمقر الأكاديمية بمنطقة الشيراتون بالقاهرة.‏

عقب ذلك زار الدكتور نبيل العامودي وزارة النقل المصرية، إذ كان في استقباله وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، وتناول الجانبان خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة، والتعرف على مشاريع وزارة النقل المصرية القائمة والمستقبلية.