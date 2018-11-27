الان تتابع خالد بن سلمان: التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريق لدفعهم للسلام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، أن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريق لدفعهم للسلام، حسب تغريدة على موقع “تويتر”.
وقال: “بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على المليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن”.
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