الان تتابع “الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس غد الأربعاء في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء، قائلة إنه من المقرر أن يشهد نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على “الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، المدينة المنورة”.

وشملت توقعات الأرصاد، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على “المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، مرتفعات مكة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل”.