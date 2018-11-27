شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد للرئيس المصري: علاقاتنا أخوية متميزة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته مصر، قال فيها "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم.

راجيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر اليوم جمهورية مصر العربية.

وكان في وداعه في المطار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.