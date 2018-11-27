السعودية | محمد بن سلمان: نعمل ومصر على تعزيز أمن واستقرار المنطقة

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: نعمل ومصر على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن "المباحثات التي أجريناها مع مصر أكدت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، غادر مطار القاهرة الدولي عقب زيارة للقاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته مطار القاهرة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي جلسة مباحثات، اليوم الثلاثاء، ضمت وفدي البلدين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وطرح بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين، فيما يخص مكافحة الإرهاب