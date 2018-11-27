"علم" تناقش تحديات الثورة الرقمية خلال ملتقى خليجي بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور نخبة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين

نظمت شركة "علم" الرائدة في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الملتقى السنوي السادس لرؤساء مجالس الإدارات في الرياض.

وأقيم الملتقى برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، وبحضور نخبة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين المؤثرين؛ لمناقشة أهم تحديات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في هذا العصر.

وبحث المجتمعون في الملتقى الذي عُقد تحت عنوان "التغييرات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة"، أفضل السبل حول استعداد رؤساء مجالس الإدارات لتلك التحديات التي قد يواجهونها في هذا المجال، من خلال استعراض استراتيجيات التحول الرقمي والمهارات المطلوبة لتتماشى مع التقنيات المتغيرة.

وناقشوا كذلك توصيات الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وكيفية الاستفادة من تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي التي تحدث تحولاً في مجال الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي ونائب رئيس قطاع التسويق بـ"علم" ماجد بن سعد العريفي: التطوير التقني السريع أحدث تغييرات جذرية في عالم الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، والملتقى هذا العام عمل على تحديد توجهات القطاع والتحديات التي تواجهه بمساعدة نخبة من أبرز الخبراء، بما في ذلك أعضاء معهد مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مشاركة خبراتهم وآرائهم في هذا المجال.

وأضاف: من شأن هذه الجهود أن تمكّن جميع المختصين في القطاع الحكومي والخاص من استكشاف الحلول المبتكرة وتحسين استراتيجياتهم المؤسسية وهيكليات الحوكمة الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن "علم" شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وترتبط بعلاقات متميزة مع مختلف القطاعات الحكومية من خلال تقديم عدد من الخدمات والحلول لها، التي تتضمن الخدمات والمنتجات الإلكترونية، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة.

وتحرص "علم" على تقديم خدماتها على مستوى يرتقي بالعميل ويحقق تطلعاته، مع مثابرتها في الإسهام ببناء الخبرات المتميزة، وتوطين تقنية المعلومات؛ سعياً منها لبناء مجتمع معرفي يواكب الإيقاع السريع للعصر الرقمي.