"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ من الخميس المقبل وتنتهي الأحد

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تضرب بعض مناطق المملكة، مؤكدة أن توقعاتها تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى تقلبات جوية تشمل معظم مناطق المملكة، وتتسم بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار.

وقالت: من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة، وتبدأ فرصة هطول الأمطار من مساء يوم الخميس المقبل.

وتابعت: يُتوقّع أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً متوسطة ابتداءً من يوم الخميس القادم على كل من: مدينة مكة المكرمة، الطائف، ميسان، الكامل، أضم، تربة، الخرمة، رنية، بينما ستشهد كل من: جدة، رابغ، ثول، الليث وخليص أمطاراً متوسطة ابتداءً من مساء يوم الجمعة القادم إلى يوم السبت.

ويتوقع أن تشمل الأمطار المتوسطة كذلك منطقة عسير في كل من: أبها، خميس مشيط، محايل، بيشة، النماص، المجاردة، ومنطقة الباحة في كل من: بلجرشي المندق المخواة، قولة، ومنطقة جازان على كل من: فيفا، العارضة، الخوبة، هروب، صبيا، صامطة، بيش، الطوال، الدرب.

وقالت: تشهد منطقة المدينة المنورة بحسب التوقعات، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على كل من: المدينة المنورة، العلا، العيص، مهد الذهب، الحناكية، اليتمة، الأكحل، وادي الفرع وكذلك منطقة تبوك على كل من: تبوك، تيماء، حقل، ضباء، الوجه، أملج، وتوجد فرصة إلى أن تصل الأمطار إلى شديدة الغزارة ابتداء من يوم الجمعة على كل من الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك الأمر على كل من منطقة الجوف تشمل: سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، القريات، ومنطقة الحدود الشمالية على كل من: عرعر، رفحاء، طريف، وفي منطقة حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة.

ويتوقع أن تشهد كل من منطقة القصيم أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على: عنيزة، بريدة، الرس، البكيرية، المذنب، البدائع، ومنطقة الرياض كذلك على الأجزاء الغربية لها وعفيف والدوادمي، والمنطقة الشرقية تشملها الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية لها خاصة حفر الباطن والقيصومة.

كما من المتوقع أن تشهد مناطق: المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، والباحة انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكوّن الضباب.