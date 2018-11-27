"الفيصل" يرعى فعاليات مؤتمر أعلام في الطب بالرياض .. السبت المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نحو 30 عالمًا .. وعبر 6 جلسات

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جائزة الملك فيصل ورئيس مجلس الأمناء لجامعة الفيصل، الأمير خالد الفيصل، السبت المقبل؛ مؤتمر أعلام في الطب بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بجامعة الفيصل بالرياض، بمشاركة نحو 30 عالمًا من رواد الطب السعوديين والعالميين.

ويأتي المؤتمر، الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين، ضمن مبادرة رئيسة مشتركة بين جائزة الملك فيصل وجامعة الفيصل بالرياض، وذلك في إطار احتفال جائزة الملك فيصل بمرور أربعين عامًا على منحها، وسيكون الحضور متاحًا للجميع.

وأكد مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، أن المؤتمر سيكرم أطباء بارزين عاصروا تطور الطب بالمملكة والنقلات النوعية التي حظيت بها بلادنا، مبينًا أن جامعة الفيصل استفادت من مبادرات جائزة الملك فيصل ومن علمائها الفائزين، وتحرص الجامعة في لقاء الفائزين من الأطباء في رحاب كلية الطب التي حققت قفزات كبيرة وكان آخرها تصنيف التايمز للجامعات وتحقيق المركز الأول على مستوى جامعات المملكة؛ وهو إنجاز عظيم لجامعة وكلية طب ناشئة.

من ناحيته أوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن المؤتمر يستعرض التحديات والفرص الكامنة في الحقل الطبي دوليًّا، وكذلك على المستوى المحلي سعوديًّا من خلال ست جلسات تتناول تخصصات: طب الأورام، وطب القلب والأوعية الدموية، وطب الأجنّة، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الوراثة والأمراض الجينية، وطب العائلة والمجتمع.

ولفت الدكتور السبيل إلى أن جائزة الملك فيصل وُضعت لتكريم العلم والعلماء, ومؤتمر أعلام في الطب هو تكريم لهم في حقول الطب المختلفة، معربًا عن شكره للقائمين على جامعة الفيصل؛ لما قاموا به من جهد والإشراف على المحتوى العملي وتنظيمه ومتابعة مستجداته.

من جانبه ذكر عميد كلية الطب بجامعة الفيصل الدكتور خالد القطان، أن المؤتمر سيكرم أطباء بارزين عاصروا تطور الطب بالمملكة ولهم بصمات واضحة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الحضور متاح لجميع الممارسين الصحيين مجانًا، مؤكدًا حرص جامعة الفيصل على مواصلة المنافسة مع الجامعات العالمية العريقة.

إلى ذلك أشار وكيل كلية الطب للشؤون الأكاديمية بجامعة الفيصل الدكتور عاكف عبيدات، إلى أن المؤتمر اعتمد بنحو 12 ساعة تعليم طبي مستمر، ويشارك فيه عدد من المتحدثين المحليين والعالميين أبرزهم البروفيسور باتريك والش، وهو أستاذ بارز على مستوى الجامعة والمجتمع في مجال جراحة المسالك البولية في مؤسسات جونز هوبكنز الطبية، وحائز على جائزة الملك فيصل في الطب لعام 2017، ويتحدث حول "أثر الابتكار الجراحي في الحد من معاناة ووفيات مرضى سرطان البروستاتا" في جلسة تركز على طب الأورام.

ويشارك في جلسة طب الأجنة والجراحة كلٌّ من: البروفيسور جيمس بسل أستاذ فخري لطب الأطفال في كلية طب وايل كورنيل وحائز على جائزة الملك فيصل للطب 2012م؛ حيث يتحدث عن علاج نقص الصفيحات المناعية لدى الأجنة بالتدخل الجراحي المحدود.

وتُستهلّ فعاليات اليوم الثاني "الأحد" بجلسة تتناول: طب الوراثة والأمراض الجينية، ويتحدث خلالها البروفيسور جوريس فيلتمان مدير معهد الطب الوراثي بجامعة نيوكاسل والحائز على جائزة الملك فيصل للطب 2016م، عن "طفرات ما قبل التخلق الجنيني في الأمراض الوراثية".

فيما ستركز الجلسة الختامية على طب العائلة والمجتمع، ويتحدث فيها أربعة من أعلام الطب هم: د.عبدالكريم المقادمة رئيس قسم الطب السريري ومدير إكلينيكي ومدير التدريب ومدير علاقات المستشفيات التابعة لجامعة الفيصل؛ حيث يتحدث عن "احتياجات المراهقين الصحية: الحاجة لمنحهم مساحة من الحرية"؛ في حين يتحدث البروفيسور حسين الجزائري المدير الإقليمي لمنطقة الشرق المتوسط، عن "الرعاية الصحية في المملكة وخمسون عامًا من العطاء".