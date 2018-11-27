"فيصل بن خالد" يكرم ٤٩٥ متفوقًا ومتميزًا بتعليم عسير.. غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - من أوائل الطلاب بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن

يرعى أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح غد الأربعاء، حفل تكريم ٣٢٣ طالبًا من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة ونظام المقررات.

كما يتم تكريم ١٧٢ طالبًا من المتميزين سلوكيًا في تعليم المنطقة، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، إن التكريم يهدف إلى تقدير جهود الطلاب، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم، فضلاً عن شحذ هممهم، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي، مثمنًا لأمير المنطقة، رعايته ودعمه المتواصل لبرامج التعليم في المنطقة.

ولفت "آل كركمان" إلى أنه تم إعداد دليل يضم أسماء الطلاب المتفوقين، يتضمن صورًا للطلاب ومدارسهم وفصولهم الدراسية، حيث تم توزيعه على جميع المدارس، والإدارات ذات العلاقة، للتعريف بهذه الفئة، والجهود التي بذلوها، فيما يتضمن برنامج الاحتفال مسيرة للطلاب المكرمين، وأوبريت وطني، وعددًا من الفقرات الأخرى المتنوعة، بإشراف وتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد.