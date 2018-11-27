الاتفاق يُقيل مدربه الأوروغوياني "راموس" ويعين "بيرناس" خلفًا له

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة نادي الاتفاق إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، وتعيين الإسباني سيرخيو بيرناس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب المقال راموس على ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وجاء هذا القرار بعد تذبذب مستويات ونتائج الفريق الكروي الأول خلال الفترة الماضية.
هذا وقد أُلغي المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن يتحدث فيه المدرب المُقال ليوناردو راموس عن الأمور الفنية قبل مواجهة الشباب، ضمن أجندة الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الاتفاق يُقيل مدربه الأوروغوياني "راموس" ويعين "بيرناس" خلفًا لهعبدالله الشهري الخليج 365 2018-11-27
قررت إدارة نادي الاتفاق إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، وتعيين الإسباني سيرخيو بيرناس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب المقال راموس على ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وجاء هذا القرار بعد تذبذب مستويات ونتائج الفريق الكروي الأول خلال الفترة الماضية.
هذا وقد أُلغي المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن يتحدث فيه المدرب المُقال ليوناردو راموس عن الأمور الفنية قبل مواجهة الشباب، ضمن أجندة الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
05:21 PM
قررت إدارة نادي الاتفاق إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، وتعيين الإسباني سيرخيو بيرناس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب المقال راموس على ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وجاء هذا القرار بعد تذبذب مستويات ونتائج الفريق الكروي الأول خلال الفترة الماضية.
هذا وقد أُلغي المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن يتحدث فيه المدرب المُقال ليوناردو راموس عن الأمور الفنية قبل مواجهة الشباب، ضمن أجندة الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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المصدر : الخليج 365
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