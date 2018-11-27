السعودية اليوم / التعليم ينهي المرحلة الثانية من تدريب معلمي التربية البدنية ومعلمات التربية الصحية والبدنية



الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

اختتمت في الرياض المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني التعليمي لمعلمي التربية البدنية، ومعلمات التربية الصحية والبدنية، حيث قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني دورة (القيادات

ويسعى المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لتنفيذ البرنامج التدريبي في محافظة جدة والمنطقة الشرقية بهدف الوصول إلى تشكيل فريق تدريب وطني يضم 70 مدرباً ومدربة وإعدادهم لتدريب زملائهم في جميع المناطق التعليمية، على يد مدربين ومدربات دوليين تابعين لصندوق

وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور محمد المقبل, أن الدورة التدريبية تمكن المتدربين من استخدام أحدث التطبيقات الرياضية المدرسية وتأهيلهم لنقل الخبرة التدريبية إلى زملائهم المعلمين فالخطة التدريبية تضمنت العديد من التحديات العملية التي تتطلب تطبيق مهارات العمل الجماعي، والتدريب القائم على المشاركة الفاعلة والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات الفعالة وتطوير المهارات القيادية في المجال الرياضي .

وبيّن أن البرنامج التدريبي يمثل تطويرا تعليميًا في مجال الرياضة، ويمتد تنفيذه على مدار ثلاث سنوات بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وصندوق الرياضة الدولي للشباب، بهدف التطوير المهني التعليمي لمعلمي التربية البدنية، وإعداد شاغلات الوظائف التعليمية المكلفات بتطبيق التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات، وإكسابهم مهارات وخبرات نوعية في التخطيط وقيادة أعمال الفريق وتنظيم المسؤوليات وتوزيع الأدوار ومتابعة التنفيذ وتوظيف المهارات والتطبيقات ضمن تدريس مادة التربية البدنية ونشاطاتها في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تشجيع القدرات الأدائية الحركية المُنظمة، وتعزيز مهارات التفكير والتفاعلات الإيجابية عبر ممارسات اللياقة البدنية، وربط أساليب تفعيلها بزيادة الدافعية الذاتية لدى المعلمين والمعلمات نحو تدريس المادة، وتعزيز تفاعل الطلاب والطالبات مع النشاطات البدنية الصحية في المدارس وخارجها .

من جانبه أشار نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة جرانت باتلر أثناء حديثه في الحفل الختامي الذي أقيم في ثانوية القاضي عياض التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض, إلى أن شراكة المجلس الثقافي البريطاني مع وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي تجسد طموحنا المشترك في جعل التعليم الرياضي الجيد متاحاً للمعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، حيث يعزز برنامج القيادات الرياضية الشابة الشغف تجاه الرياضة بطريقة ممتعة مبتكرة، كما يسهم في تعليم جميع المشاركين المهارات الأساسية التي تفيدهم في المستقبل .

يذكر أن برنامج (القيادات الرياضية للشباب) يجرى تنفيذه على شكل سلسلة متتالية من الدورات التدريبية، وهو معدّ ليحقق الاستدامة الذاتية للبرنامج ذاته، ويطور مهارات المشاركين لتحويلهم إلى قادة رياضيين ومتطوعين يساهمون في تحفيز النشاطات الرياضية فيما يعزز صحة الفرد ويخدم المجتمع .

// انتهى //

18:02ت م

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الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساختتمت في الرياض المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني التعليمي لمعلمي التربية البدنية، ومعلمات التربية الصحية والبدنية، حيث قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني دورة (القيادات الرياضية الشابة) التي استمرت لمدة أسبوع بمعدل 25 ساعة تدريبية تم خلالها تأهيل 16 مدرباً و14 مدربة .ويسعى المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لتنفيذ البرنامج التدريبي في محافظة جدة والمنطقة الشرقية بهدف الوصول إلى تشكيل فريق تدريب وطني يضم 70 مدرباً ومدربة وإعدادهم لتدريب زملائهم في جميع المناطق التعليمية، على يد مدربين ومدربات دوليين تابعين لصندوق الرياضة للشباب .وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور محمد المقبل, أن الدورة التدريبية تمكن المتدربين من استخدام أحدث التطبيقات الرياضية المدرسية وتأهيلهم لنقل الخبرة التدريبية إلى زملائهم المعلمين فالخطة التدريبية تضمنت العديد من التحديات العملية التي تتطلب تطبيق مهارات العمل الجماعي، والتدريب القائم على المشاركة الفاعلة والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات الفعالة وتطوير المهارات القيادية في المجال الرياضي .وبيّن أن البرنامج التدريبي يمثل تطويرا تعليميًا في مجال الرياضة، ويمتد تنفيذه على مدار ثلاث سنوات بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وصندوق الرياضة الدولي للشباب، بهدف التطوير المهني التعليمي لمعلمي التربية البدنية، وإعداد شاغلات الوظائف التعليمية المكلفات بتطبيق التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات، وإكسابهم مهارات وخبرات نوعية في التخطيط وقيادة أعمال الفريق وتنظيم المسؤوليات وتوزيع الأدوار ومتابعة التنفيذ وتوظيف المهارات والتطبيقات ضمن تدريس مادة التربية البدنية ونشاطاتها في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تشجيع القدرات الأدائية الحركية المُنظمة، وتعزيز مهارات التفكير والتفاعلات الإيجابية عبر ممارسات اللياقة البدنية، وربط أساليب تفعيلها بزيادة الدافعية الذاتية لدى المعلمين والمعلمات نحو تدريس المادة، وتعزيز تفاعل الطلاب والطالبات مع النشاطات البدنية الصحية في المدارس وخارجها .من جانبه أشار نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة جرانت باتلر أثناء حديثه في الحفل الختامي الذي أقيم في ثانوية القاضي عياض التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض, إلى أن شراكة المجلس الثقافي البريطاني مع وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي تجسد طموحنا المشترك في جعل التعليم الرياضي الجيد متاحاً للمعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، حيث يعزز برنامج القيادات الرياضية الشابة الشغف تجاه الرياضة بطريقة ممتعة مبتكرة، كما يسهم في تعليم جميع المشاركين المهارات الأساسية التي تفيدهم في المستقبل .يذكر أن برنامج (القيادات الرياضية للشباب) يجرى تنفيذه على شكل سلسلة متتالية من الدورات التدريبية، وهو معدّ ليحقق الاستدامة الذاتية للبرنامج ذاته، ويطور مهارات المشاركين لتحويلهم إلى قادة رياضيين ومتطوعين يساهمون في تحفيز النشاطات الرياضية فيما يعزز صحة الفرد ويخدم المجتمع .// انتهى //18:02ت م0244

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