السعودية اليوم / سمو ولي العهد يغادر جمهورية مصر العربية



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.

// انتهى //

17:55ت م

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القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم جمهورية مصر العربية.وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين.// انتهى //17:55ت م0240

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