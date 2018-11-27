السعودية اليوم / مؤتمر "أعلام في الطب" يفتتح أعماله في الرياض مطلع ديسمبر

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأعلن الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل أن مؤتمر "أعلام الطب" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة جائزة الملك فيصل رئيس مجلس الأمناء لجامعة الفيصل، ستنعقد أعماله في الأول من ديسمبر بجامعة الفيصل، بمشاركة 30 علماً من رواد الطب السعوديين والعالميين.وأفاد أن المؤتمر الذي تتواصل فعالياته في الأول والثاني من ديسمبر، يأتي ضمن مبادرة رئيسة مشتركة بين جائزة الملك فيصل وجامعة الفيصل, وذلك في إطار احتفال جائزة الملك فيصل بمرور أربعين عاماً على منحها, مشيراً إلى أن التسجيل سيكون متاح لحضور الجميع.جاء ذلك حلال مؤتمر صحفي عقد بجامعة الفيصل اليوم, بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع.ولفت الدكتور السيبل الانتباه إلى أن قائمة العلماء المشاركين في مؤتمر "أعلام في الطب" ستضم فائزين بجائزة الملك فیصل في الطب، ومجموعة من رواد الطب في المملكة المتخصصين في عدة مجالات طبیة لها علاقة بموضوعات المؤتمر المطروحة.من جانبه, أوضح الدكتور آل هيازع أنه جرى اعتماد ساعات محددة في التعليم الطبي من قبل هيئة التخصصات الصحية ، موضحاً أن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سيكرّم في ختام مؤتمر "أعلام الطب" المشاركين تقديراً لجهودهم في تطوير المجال الطبي وخدماتهم في مجال الرعاية الصحية.وأفاد أنه سيتم استعراض التحديات والفرص الكامنة في الحقل الطبي دولياً، وكذلك على المستوى المحلي من خلال 6 جلسات, تتناول عدة تخصصات منها طب الأورام، والقلب والأوعية الدموية، والأجنة، والأنف والأذن والحنجرة، والوراثة والأمراض الجينية، والعائلة والمجتمع.ويتناول المؤتمر عدة محاور, تتطرق إلى أثر الابتكار الجراحي في الحد من معاناة ووفيات مرضى سرطان البروستاتا, وتاريخ طب المسالك البولية في المملكة، كما تتحدث عن عصر العلاج المناعي وقدرته على السيطرة على مرض السرطان, وسجل السرطان وأنماطه في المملكة.وحول جلسة أمراض القلب والأوعية الدموية, تستعرض الجلسة علاج أمراض القلب والأوعية الدموية من الداخل, وتاريخ جراحة القلب في المملكة, والمستجدات في جراحة القلب وفي العلاج التداخلي لأمراض القلب, أما في جلسة طب الأجنة والجراحة, فستتطرق الجلسة لعلاج نقص الصفيحات المناعية لدى الأجنة بالتدخل الجراحي المحدود, وتاريخ التخدير في المملكة، ومستجدات طب الأجنة, وبرنامج تشخيص وعلاج الأجنة من الحلم إلى الواقع.في حين تتناول جلسة مجال الأنف والأذن والحنجرة, تاريخ ومراحل تطور طب الأذن والأنف والحنجرة، وابتكارات طب الأذن والحنجرة والعمليات الجراحية للرأس والرقبة, والماضي والحاضر والمستقبل لأمراض الأنف والأذن والحنجرة.فيما تستهل فعاليات اليوم الثاني بجلسة تختص بطب الوراثة والأمراض الجينية, تناولت طفرات ما قبل التخلق الجنيني في الأمراض الوراثية , ورحلة في طب الأمراض الوراثية خلال خمسين عاماً, ومحاضرة بعنوان رحلة على سواحل الطب الوراثي.أما في الجلسة الختامية لليوم الثاني ستركز على طب العائلة والمجتمع, حيث تستعرض فيها احتياجات المراهقين الصحية والحاجة لمنحهم مساحة من الحرية، والرعاية الصحية في المملكة خلال 50 عاماً من العطاء, وتاريخ الطب الأسري في المملكة, ومحاضرة حول "دور وأثر طب الأسرة.// انتهى //17:53ت م0237