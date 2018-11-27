السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

صاحب الفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

// انتهى //

17:51ت م

0236



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ مصر، فيما يلي نصها:صاحب الفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي حفظه اللهرئيس جمهورية مصر العربيةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس: لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //17:51ت م0236

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