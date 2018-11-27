السعودية اليوم / بدء اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية في القاهرة

القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسعقدت اليوم بجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار الكويتي عصام محمد راشد السدَّاني، وبمشاركة عدد من المستشارين من الدول الأعضاء لمناقشة القضايا المعروضة على المحكمة والمعوقات التي تواجه المحكمة ومقترحات تطوير أعمالها ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية.وأفاد المستشار عصام السدَّاني في تصريح له، أن الاجتماع ناقش سبل تطوير آلية التقاضي في المحكمة والتعديل المقترح لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والنظام الأساسي وأيضًا اللائحة الداخلية للمحكمة.وأوضح أن الجمعية طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدعم اللوجستي والمعنوي للمحكمة وزيادة عدد موظفيها وإعادة النظر بميزانيتها حتى تؤدي المحكمة رسالتها التي أنشأت من أجلها وهي حماية المستثمر العربي ورؤوس الأموال العربية.وأكد السدَّاني أن المحكمة تمارس عملها بشكل طبيعي ومنتظم حيث فصلت خلال العام الجاري فى7 قضايا وبالأمس انتهت من الفصل في قضيتين، وتوجد حاليًا 4 قضايا، تم احالة واحدة لمفوض المحكمة وثلاثة لاستكمال الإجراءات.// انتهى //17:48ت م0234