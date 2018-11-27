السعودية اليوم / محافظ المجمعة يفتتح مبنى المعهد العلمي بالمحافظة



المجمعة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة اليوم, حفل افتتاح مبنى المعهد العلمي بالمحافظة, بحضور معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني, وعدد من مسؤولي المحافظة والجامعة.

وألقى وكيل المعهد محمد بن صالح المعتق خلال الحفل, كلمة منسوبي المعهد, رحب فيها بسمو محافظ المجمعة, ومعالي مدير الجامعة, مثمناً لسمو محافظ المجمعة رعايته للحفل, مستعرضا مراحل تأسيس المعهد وتاريخه وتطوره, وما يضمه من تقنيات حديثة علاوة على كونه منبراً للعلوم الشرعية، ومتطرقاً لدور المعهد في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية.

بعدها قدم الأستاذ المتقاعد عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون كلمة بين فيها أن هيئة التدريس في المعهد اجتمع فيها 3 أجيال من طلاب المعهد ومعلميهم ومن عاصرهم, مقدما شكره لسمو محافظ المجمعة ولمعالي مدير الجامعة على تكريمهم في هذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلمة أوضح فيها أن الجامعة تفتخر وتعتز أن الذي أرسى دعائمها وركز نواتها الأولى هو المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عندما وجه سماحة مفتي الديار

وبين معاليه أن الجامعة تولي العناية والرعاية لهذا المعهد، ليعيش الطلاب في بيئة مثالية تجمع بين التربية والتعليم، مستخدمين أحدث البرامج والوسائل والأساليب والتقنيات، والمختبرات وجميع الإجراءات التربوية والتعليمية، لإكسابهم المعارف والمهارات والعلوم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير, مؤكدا أن للمعهد أهدافًا ورؤية ورسالة عظيمة لا تخرج عن رسالة ومنهج المملكة وجامعة الإمام، وما تدشين مبنى المعهد في محافظة المجمعة إلا نتيجة عمل مخلص صادق يجعلنا نتتبع كل ما من شأنه تحقيق هذه المعاهد لرسالتها وقيامها بواجبها تجاه الوطن.

وفي ختام الحفل, كرم سمو محافظ المجمعة، ومعالي مدير الجامعة, المعلمين المتقاعدين في المعهد، كما تسلم سمو محافظ المجمعة هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها معالي مدير جامعة الإمام.

يذكر أن المبنى الجديد للمعهد تبلغ مساحته الإجمالية (17500م2) ويتسع لـ500 طالب, حيث يشتمل المبنى الجديد على مبنى الإدارة، ومكاتب للمدرسين، والفصول الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ويضم 24 فصلاً دراسياً, إضافة لعدد من المكاتب الإدارية وغرف المدرسين، ومعملين للحاسب الآلي، ومعملين للغة الإنجليزية، ومعملين للعلوم، ومكتبة للطلاب، وملعبين خارجيين، وبهو, كما روعي في واجهات المبنى أن تتميز بالطابع المحلي باستخدام تكسيات الحجر الطبيعي.

// انتهى //

17:45ت م

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المجمعة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة اليوم, حفل افتتاح مبنى المعهد العلمي بالمحافظة, بحضور معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني, وعدد من مسؤولي المحافظة والجامعة.وألقى وكيل المعهد محمد بن صالح المعتق خلال الحفل, كلمة منسوبي المعهد, رحب فيها بسمو محافظ المجمعة, ومعالي مدير الجامعة, مثمناً لسمو محافظ المجمعة رعايته للحفل, مستعرضا مراحل تأسيس المعهد وتاريخه وتطوره, وما يضمه من تقنيات حديثة علاوة على كونه منبراً للعلوم الشرعية، ومتطرقاً لدور المعهد في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية.بعدها قدم الأستاذ المتقاعد عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون كلمة بين فيها أن هيئة التدريس في المعهد اجتمع فيها 3 أجيال من طلاب المعهد ومعلميهم ومن عاصرهم, مقدما شكره لسمو محافظ المجمعة ولمعالي مدير الجامعة على تكريمهم في هذه المناسبة.بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلمة أوضح فيها أن الجامعة تفتخر وتعتز أن الذي أرسى دعائمها وركز نواتها الأولى هو المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عندما وجه سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - إنشاء أول معهد علمي بالرياض عام 1370هـ, منوها بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمسيرة التعليم من أجل رفعة ورقي أبناء الوطن، مؤكداً أن رعاية سمو محافظ المجمعة لافتتاح المبنى الجديد للمعهد العلمي في المحافظة يوم مشهود من أيام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وأنموذج على رعاية وعناية ولاة أمرنا - أيدهم الله - .وبين معاليه أن الجامعة تولي العناية والرعاية لهذا المعهد، ليعيش الطلاب في بيئة مثالية تجمع بين التربية والتعليم، مستخدمين أحدث البرامج والوسائل والأساليب والتقنيات، والمختبرات وجميع الإجراءات التربوية والتعليمية، لإكسابهم المعارف والمهارات والعلوم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير, مؤكدا أن للمعهد أهدافًا ورؤية ورسالة عظيمة لا تخرج عن رسالة ومنهج المملكة وجامعة الإمام، وما تدشين مبنى المعهد في محافظة المجمعة إلا نتيجة عمل مخلص صادق يجعلنا نتتبع كل ما من شأنه تحقيق هذه المعاهد لرسالتها وقيامها بواجبها تجاه الوطن.وفي ختام الحفل, كرم سمو محافظ المجمعة، ومعالي مدير الجامعة, المعلمين المتقاعدين في المعهد، كما تسلم سمو محافظ المجمعة هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها معالي مدير جامعة الإمام.يذكر أن المبنى الجديد للمعهد تبلغ مساحته الإجمالية (17500م2) ويتسع لـ500 طالب, حيث يشتمل المبنى الجديد على مبنى الإدارة، ومكاتب للمدرسين، والفصول الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ويضم 24 فصلاً دراسياً, إضافة لعدد من المكاتب الإدارية وغرف المدرسين، ومعملين للحاسب الآلي، ومعملين للغة الإنجليزية، ومعملين للعلوم، ومكتبة للطلاب، وملعبين خارجيين، وبهو, كما روعي في واجهات المبنى أن تتميز بالطابع المحلي باستخدام تكسيات الحجر الطبيعي.// انتهى //17:45ت م0233

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