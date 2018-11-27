السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يدشن مبادرة نادي المايكروبت



ينبع 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واس

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, مبادرة "نادي المايكروبت" من خلال دمج عمليات التعلم بالتقنية لتحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار ضمن مجال النشاط العلمي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سليم العطوي، ورئيس النشاط الطلابي ياسر النزاوي وعدد من القيادات التربوية في الأقسام ذات العلاقة.

وتهدف المبادرة المقدمة من مشرف النشاط الطلابي "المجال العلمي" عودة بن سالم الرفاعي, إلى خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم في أحد المتحكمات الدقيقة الحديثة التي تركز على تنمية الإبداع والابتكار، وسد الفجوة في التحديات التي تواجه وزارة التعليم.

وبين الرفاعي أن المبادرة تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار، والكشف عن أصحاب المعارف والمهارات المختلفة، وتحسين وتحفيز تعلم الطلاب في جميع المواد الدراسية, خاصة (STEAM/STEM)، وتنمية مهارات التفكير الناقد والابداعي و مهارة حل المشكلات، وبناء قدرات الطلبة في مهارات البرمجة وتطويرها, "ضمن مشروع

وأوضح أن المبادرة جاءت لتحسين البيئة التعليمية وتحفيز تعلم الطلاب لجميع المواد الدراسية وخاصة المواد العلمية ودمج عمليات التعلم بالتقنية، مؤكدًا أن المبادرة ستعمم على جميع المراحل الدراسية وفق خطة يتم اعدادها لهذا الغرض بالتعاون مع جميع الأقسام ذات العلاقة في الإدارة والمدارس.

وأشار الرفاعي إلى أن نطاق عمل المبادرة يتمثل من خلال رواد النشاط ومشرفي المجال العلمي "المجتمع المدرسي" الأسرة، وذلك بتوفير التدريب اللازم لرواد النشاط ومشرفي النشاط العلمي في المدارس وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستويات الطلاب في المهارات الاساسية من خلال تدريبهم على المايكروبت ودمج التعلم بالتقنية، وتزويد رواد النشاط ومشرفي النشاط العلمي بالمهارات اللازمة لبناء دورات تدريبية لتعليم الطلاب المايكروبت، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ودورات تدريبية مستمرة للمعلمين في جميع القطاعات التعليمية، واصدار نشرات لنشر الوعى لدى الأسرة بأهمية دعم ميول الطلاب واهتماماتهم ودور التقنية في التعليم.

وأضاف أن المبادرة تساعد الطلبة في المدارس للوصول إلى الإبداع وتطوير المهارات الأساسية في مجال علوم الحاسب والتكنولوجيا والهندسة، مبينًا أن جهاز المايكروبت يبلغ حجمه "4×5سم" ومع ذلك يحتوي العديد من الخصائص الرائعة مثل إمكانية استشعار الحركة, وإمكانية عرض رسائل نصية أو صور أو أرقام من خلال 25 صمام ثنائي باعث للضوء (LED), إضافة لوجود نوعان من الأزارير القابلة للبرمجة التي يمكن استخدامها للتحكم وكذلك احتوائه على خاصية اتصال بلوتوث ذو استهلاك طاقة منخفض للتفاعل مع الأجهزة الأخرى وكذلك الإنترنت.

// انتهى //

17:36ت م

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ينبع 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, مبادرة "نادي المايكروبت" من خلال دمج عمليات التعلم بالتقنية لتحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار ضمن مجال النشاط العلمي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية سليم العطوي، ورئيس النشاط الطلابي ياسر النزاوي وعدد من القيادات التربوية في الأقسام ذات العلاقة.وتهدف المبادرة المقدمة من مشرف النشاط الطلابي "المجال العلمي" عودة بن سالم الرفاعي, إلى خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم في أحد المتحكمات الدقيقة الحديثة التي تركز على تنمية الإبداع والابتكار، وسد الفجوة في التحديات التي تواجه وزارة التعليم.وبين الرفاعي أن المبادرة تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار، والكشف عن أصحاب المعارف والمهارات المختلفة، وتحسين وتحفيز تعلم الطلاب في جميع المواد الدراسية, خاصة (STEAM/STEM)، وتنمية مهارات التفكير الناقد والابداعي و مهارة حل المشكلات، وبناء قدرات الطلبة في مهارات البرمجة وتطويرها, "ضمن مشروع السعودية تبرمج"وأوضح أن المبادرة جاءت لتحسين البيئة التعليمية وتحفيز تعلم الطلاب لجميع المواد الدراسية وخاصة المواد العلمية ودمج عمليات التعلم بالتقنية، مؤكدًا أن المبادرة ستعمم على جميع المراحل الدراسية وفق خطة يتم اعدادها لهذا الغرض بالتعاون مع جميع الأقسام ذات العلاقة في الإدارة والمدارس.وأشار الرفاعي إلى أن نطاق عمل المبادرة يتمثل من خلال رواد النشاط ومشرفي المجال العلمي "المجتمع المدرسي" الأسرة، وذلك بتوفير التدريب اللازم لرواد النشاط ومشرفي النشاط العلمي في المدارس وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستويات الطلاب في المهارات الاساسية من خلال تدريبهم على المايكروبت ودمج التعلم بالتقنية، وتزويد رواد النشاط ومشرفي النشاط العلمي بالمهارات اللازمة لبناء دورات تدريبية لتعليم الطلاب المايكروبت، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ودورات تدريبية مستمرة للمعلمين في جميع القطاعات التعليمية، واصدار نشرات لنشر الوعى لدى الأسرة بأهمية دعم ميول الطلاب واهتماماتهم ودور التقنية في التعليم.وأضاف أن المبادرة تساعد الطلبة في المدارس للوصول إلى الإبداع وتطوير المهارات الأساسية في مجال علوم الحاسب والتكنولوجيا والهندسة، مبينًا أن جهاز المايكروبت يبلغ حجمه "4×5سم" ومع ذلك يحتوي العديد من الخصائص الرائعة مثل إمكانية استشعار الحركة, وإمكانية عرض رسائل نصية أو صور أو أرقام من خلال 25 صمام ثنائي باعث للضوء (LED), إضافة لوجود نوعان من الأزارير القابلة للبرمجة التي يمكن استخدامها للتحكم وكذلك احتوائه على خاصية اتصال بلوتوث ذو استهلاك طاقة منخفض للتفاعل مع الأجهزة الأخرى وكذلك الإنترنت.// انتهى //17:36ت م0230

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