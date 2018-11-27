السعودية | مؤسسة النقد تسمح لشركة المعتمدة لوكالة التأمين بيع وثائق التأمين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:06 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

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سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركة المعتمدة لوكالة التأمين بممارسة نشاط بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً من 19 / 03 / 1440هـ الموافق 27 / 11 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة أن قرار السماح جاء إلحاقاً لقرارها بتاريخ 13 / 1 0 / 1439هـ الموافق 27 / 06/ 2018م المتضمن منع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين، وهذا الإعلان جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة، داعية جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.