شكرا لقرائتكم صور ..أمير الشمالية يبحث أعمال فرع التأمينات الاجتماعية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة عايد بن مبارك العنزي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أعمال المؤسسة في المنطقة ، كما تسلّم سموه التقرير الإحصائي عن أعمال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنشطتها، وما تقدمه من خدمات للمستفيدين.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دعم قطاع العمل ورفع نسبة التوطين في المملكة من خلال الحماية التأمينية التي تقدمها للعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين.

من جهته, قدم مدير مكتب التأمينات الاجتماعية في المنطقة شكره لسمو أمير المنطقة على ما يلقاه مكتب التأمينات بالمنطقة من دعمٍ واهتمام ومتابعة مستمرة لأعمال المكتب.

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