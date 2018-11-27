شكرا لقرائتكم افتتاح مكتب الآثار بأحد رفيدة وتكليف القحطاني مديراً له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - صدر قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح مكتب الآثار بمحافظة أحد رفيدة.

كما تضمن القرار تكليف عوض بن هادي القحطاني مديراً لمكتب الآثار بمركز الزوار بموقع جرش الأثري الذي يعود تاريخه لحوالي ٢٠٠٠ سنة ويحتوي على الكثير من المعالم الأثرية التي تم التنقيب عليها ولا يزال العمل جاريا لاستخراج الكثير من الآثار الموجودة.

كما يطمح القحطاني إلى الارتقاء بآثار المحافظة وإبرازها كوجهة سياحية في ضل دعم وتوجيهات مدير عام السياحة بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة نظير ما تتمتع به المنطقة من معالم أثرية ونقوش نادرة وتاريخية.

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