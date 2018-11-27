شكرا لقرائتكم فيديو.. جلسة مباحثات ولي العهد مع السيسي في قصر الاتحادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهد قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم جلسة مباحثات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي بداية اللقاء رحب السيسي بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما شكر سموه الرئيس المصري على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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