شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مباحثات ولي العهد مع السيسي في الاتحادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية بحضور وفدي البلدين.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى قصر الاتحادية، صافح أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما صافح الرئيس المصري أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري بهذه المناسبة.

وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري لقاءً ثنائياً، رحب في بدايته، بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر لفخامته على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري اجتمعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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