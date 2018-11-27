شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم السعودية يواصل الصعود بتداولات متوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 44.58 نقطة ليقفل عند مستوى 7573.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, والكابلات, وصادرات, والأبحاث والتسويق, والخضري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوان, وسدكو كابيتل ريت, واسمنت الجنوب, وبوبا العربية, ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.24% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية, والخضري, ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية، وتهامه هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 39.69 نقطة ليقفل عند مستوى 2355.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 255 صفقة.

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