شكرا لقرائتكم فيديو من قصر الاتحادية .. رسالة تضامن سعودية مصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تضامن البلدين للعمل معًا لمواجهة القضايا التي تهدد الأمن القومي للمنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الزعيمان اليوم في قصر الاتحادية بالقاهرة ضمن جدول أعمال الزيارة التي بدأها أمس ولي العهد للقاهرة ثالث محطات جولته الخارجية.

برشلونة يُضحي بالمشاغب الفرنسي لضم نيمار



رابط التقديم على وظائف حرس الحدود عبر أبشر التوظيف



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.