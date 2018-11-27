شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة طفلة ابتلعت إبرة معدنية بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشكو ابتلاع جسم غريب، وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبين وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية.

وتم إدخال الطفلة إلى العمليات، وباستخدام منظار القصبة الهوائية، تم استخراج الإبرة – ولله الحمد – تحت تأثير المخدر العام. كما تم احترازيًّا متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعة إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل الله .

وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها (الصحة) لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركزًا طبيًّا متخصصًا (مركز للقلب، 5 مراكز للسكري، 3 مراكز للكلى، 3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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