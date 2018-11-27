الان تتابع دهس شخص أمام مقر شرطة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - عايض آل ركبان - الخليج 365:

أصيب شخص بإصابة في الرأس وصفت بالخطيرة، نتيجة تعرضه لحادثة دهس، مقابل مقر شرطة المنطقة بالباحة.

وأوضح عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، أنه “ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 10:52 صباح اليوم الثلاثاء”.

وأضاف “الزهراني” أنه تم “توجيه فرقة إسعافية للموقع، واتضح وجود شخص مصاب بإصابة خطيرة في الرأس، وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد العام”.