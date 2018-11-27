الان تتابع ولي العهد يغادر مصر إلى تونس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، القاهرة، متجها إلى تونس، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، في إطار جولة عربية شملت الإمارات والبحرين قبل مشاركته في قمة العشرين التي تعقد بالأرجنتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بولي العهد السعودي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.