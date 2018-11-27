الان تتابع “مكتب عمل عرعر” ينهي مشكلة عمال بعد إلزام منشأة بتسلمهم أجورهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

نجح مكتب العمل في محافظة عرعر، في إنهاء معاناة مجموعة من العمالة لدى إحدى المنشآت، بعد امتناعهم عن العمل.

وأكد مكتب العمل، انتهاء المشكلة بعد إلزام المنشأة بتسليم الأجور الشهرية المتأخرة للعاملين، مشيرًا تم تطبيق النظام بحق المنشأة.