شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد لمصر يلتقي رئيس «تنظيم الإعلام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بمقر المجلس في القاهرة اليوم رئيس وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بمقر المجلس في القاهرة اليوم رئيس وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمصر. وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وإقامة تعاون مشترك في المجالات الإعلامية بين المؤسسات والهيئات. وشهد اللقاء حوارًا إعلاميًا بين رؤساء تحرير الصحف السعودية ورؤساء تحرير الصحف المصرية تناول أبرز القضايا الإعلامية الراهنة وسبل مواجهة الإعلام المعادي الذي يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبلدين وسبل الاستفادة من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتبادل الوفود الإعلامية والخبرات والزيارات والمشاركة في الفعاليات بين البلدين.



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