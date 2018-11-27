شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: السعودية ومصر.. إخاء ووحدة وتعاون مشترك.. كخلود نهر النيل العظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجمهورية مصر العربية، امتداد لتاريخ طويل من العلاقة الصادقة.

وقال العواد في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «زيارة سيدي ولي العهد لأرض الكنانة، مصر العروبة والحضارة، هي امتداد لتاريخ طويل من العلاقة الصادقة، الناصعة التي لا تشوبها شائبة».

وأضاف: «الإخاء والتقدير ووحدة الرؤى والتعاون المشترك.. روافد لا تنضب في نهر العلاقة الخالد، كخلود نهر النيل العظيم».