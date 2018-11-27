شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تطلق أصبوحة الشعر الموسيقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) في جامعة الطائف أصبوحة الشعر الموسيقية، التي تقيمها أكاديمية الشعر العربي في محافظة الطائف، وذلك بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، ومدير الجامعة الدكتور حسام زمان، حيث أطلقت الجامعة اليوم أولى فعالياتها، وذلك عن طريق أصبوحة شعرية موسيقية في القاعة الكبرى بالجامعة.

وألقيت خلال الأصبوحة مجموعة من القصائد الشعرية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والطالبات، تناولت موضوعات شعرية مختلفة ومتنوعة، كما أدت فرقة جامعة الطائف الموسيقية أغنيات وطنية، وأخرى من التراث الشعري العربي.

من جانبه، أكد مدير الجامعة الدكتور حسام زمان خلال الأصبوحة بما حظيت به أكاديمية الشعر العربي من مباركة من خادم الحرمين الشريفين، وذلك لمشاريعها، وفي مقدمة هذه المشاريع، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

وقال زمان: «حلم الأمير خالد الفيصل لأكاديمية الشعر العربي لم يكن مجرد مبنى ينشأ، أو حفل يدشن، أو جائزة تطلق، بل هي مواهب حقيقية من أبناء وبنات هذا الوطن».

وشكر مدير الجامعة حسام زمان المشاركين في الأصبوحة الشعرية الموسيقية، من الشعراء، والشاعرات، والفنانين الذين أبدعوا في مشاركاتهم، وتميزوا في تقديم التراث الشعري العربي، وشدد على أنهم مثلوا أرقى عناصر الثقافة العربية شعراً، وفناً.